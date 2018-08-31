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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
31.08.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Erdoğan balık av sezonunu açtı

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 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir." dedi.

Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Allah'tan av sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan balık av sezonunu açtı

"Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun."
Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı.

Erdoğan balık av sezonunu açtı


Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kireçburnu'na gelirken vatandaşlar aracının önüne keserek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre  sohbet etti.

Erdoğan balık av sezonunu açtı

Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı.
Bazı teknelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise "Reis hoş geldin" yazılı pankartlar açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, balık av sezonu açılış töreninde şunları ifade etti: "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz.
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