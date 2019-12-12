Erdoğan: Annelerin fendi teröristleri yendi

ESMA ASTSUBAY’IN CESARETİ

“Savaş meydanlarında dahi kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere ulaştık. Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan Kara Fatma’ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın, bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İçişleri Bakanımın şu tespitleri çok ilginçti. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Nitekim bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin. Suriye’deki ve sınırlarımız içindeki terörle mücadele harekatlarında çatışma bölgelerinin tam ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerimizi de gösterdikleri kahramanlık için tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen şûrada konuşmasının ardından stantları da gezerek katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan kendisine sarılan yaşlı bir kadınla da sohbet etti.

TERÖR SEVİCİLERİ

Parlamentonun içinde terör örgütünün desteğiyle bulunan ve şu anda bizim bu hanım şehitlerimizi, şehit edilen yavrularımızı görmezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz, neyle anlatacağız? Lafa geldiği zaman Parlamentoda ve dışarıda hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van’daki katliamlardan, Bingöl’deki katliamlardan hiç bahsetmezler. İstanbul’da stadyumun hemen yanında 41 şehidimizden hiç bahsetmezler. Vezneciler’deki bütün polis ve sivil şehitlerimizin şehadetinden bahsetmezler. İşine giderken, okuldan çıkmış evine dönerken şehit olan bu yavrularımızın ne günahı vardı? Bunları neyle izah edeceksiniz. Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada, burada vereceksiniz.

İŞLERİNE GELMEDİ

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından söz edenlerin terör örgütünün istismar ettiği, iğfal ettiği, infaz ettiği, hayallerini ve geleceklerini söndürdüğü çocukları ve kadınları görmezden geldiğini de unutmadık. Diyarbakır’da bölücü örgüt tarafından gasp edilen evlatlarını kurtarmak için sıcağa, soğuğa aldırmadan nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü geride kalan bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur. Tüm dünyayı Diyarbakır’daki annelerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek vermeye davet ettim. Ama gelmediler. İşlerine gelmedi.”

NOBEL TEPKİSİ: VAMPİR AYDINLAR GRUBUNUN TEMSİLCİSİ

“Bakın, bir Nobel skandalı yaşandı bugünlerde. Özellikle Nobel skandalıyla ilgili Bakir İzzetbegoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye’den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel’in, böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi, adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Onun için bizim indimizde Nobel diye bir örgüt, artık gerçekten adil, hakkaniyet içinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez.

BİR ORHAN PAMUK’A VERİLMİŞ ÖDÜL DEĞİL

Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüttür, tamamıyla terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Yani bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar Hocamıza, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”