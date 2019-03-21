Erdoğan: Ankara’yı rastgele ellere teslim edemeyiz

EMİN ELLERDE DEVAM ETSİN

“Ankara’nın kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmamak için sandıklara sahip çıkmalıyız. On binlerce kilometre öteden milletimize tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız. Karşımızda dörtlü çete var. Ve bunlar Kandil’den yönetiliyor. Kandil’den yönetilen bu çete ile bir mücadele vereceğiz ama işi sıkı tutmamız lazım, ihmale gelmez. Ankara’yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 5 dönem Kayseri’yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara ve ilçelerimiz emin ellerde devam desin.

MATRUŞKA İTTİFAKI KURDULAR

Gittiler matruşka ittifakını kurdular. İttifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller çıkıyor. Taksim’de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya ve Kandil’in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok, milletin iradesi yok. Bu ittifakta her şey var ama samimiyet yok, şeffaflık yok. Bu ittifakta her türlü alengirli işlere yer var ama doğruluğa, dürüstlüğe yer yok. Bu ittifakta bölücü heveslere tahammül var ama vatanperverliğe, milliyetperverliğe tahammül yok. Bay Kemal ve hanımefendi ilk günden itibaren ittifakın gerçek patronunun, asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler.

AĞIZLARININ PAYLARINI ALDILAR

Bölücü örgüt sempatizanı yüzlerce kişiyi CHP rozeti ve CHP kamuflajıyla belediyelere sızdırma girişimlerini inkâr ettiler. Kendileri konuşmayınca, yok sayınca, inkâr edince milletin de gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Ancak geçen hafta ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu. Eş başkanın bu postası sonrasında Bay Kemal ve hanımefendinin elleri ayaklarına dolandı. Ne Ankara’daki adayları ne İstanbul’daki adayları ne de diğer illerdeki adayları meydana çıkıp bu nobran dile gıklarını bile çıkartamadılar. ‘Hayır’ bile diyemediler, birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan 3-5 cümle dışında eş başkana cevap bile veremediler. Ağızlarının paylarını aldılar, eş başkan karşısında mum gibi oldular.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ankapark ‘Wonderland Euroasia’yı hizmete açtı. Açılış törenine Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

BİZ KİMSEYE İFTİRA ETMİYORUZ

Artık benim milletim Ankara büyükşehir adayının nasıl bir sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Bunların hepsini anlatmanız lazım. Böyle bir adam Ankara’ya belediye başkan adayı oluyor. Gereken dersin verilmesi lazım. Şimdi bunu biz de takip ediyoruz. Hem ittifakla ilgili hem matruşka ittifakının Ankara adayı ile ilgili gerçekler çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bugün karaladıkları, kanlı bıçaklı oldukları şahıslarla daha düne kadar ne işler çevirdikleri, nerelere gittikleri, ne konuştukları, birbirlerine hangi mesajları attıkları tek tek ortaya çıkıyor. Bu skandal, provokasyon diyerek, bağırarak, sağa sola çamur atarak kapatılamayacak kadar büyüktür.

Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır. Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara’ya bir hayır gelmez. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, iftira etmiyoruz. Ama gerçekleri de milletimizin bilmesini istiyoruz. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalbidir. Ankara karanlık işlere bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar mühim bir şehirdir.”

SİYASET HİZMETTİR AMA YALAN DEĞİLDİR

Bizim de zaman zaman eksiğimiz, noksanımız oldu. Ama buradan da söylüyorum, tüm belediye başkanlarıma, bakanlarıma da söylüyorum. Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur çünkü biz gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya geldik, böyle çalışacağız. Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok zorlukla yüzleştik ama bir an olsun istikametimizi, hedeflerimizden yüzümüzü milletimizden ayırmadık. Kapımıza ayrımcılığı, kavgayı, tekebbürü, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. Düşünün, CHP’nin Hatay Belediye Başkanı, ‘Oy yoksa yol da yok, hizmet de, iş aş da yok’ diyor. Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese, kusura bakmasın kapıya koyarız. Bu tür adımları attık. Buradan bize oy versin vermesin, her bir kardeşimin şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük bir felaket olmaz.

PANDORA’NIN KUTUSU AÇILDI

Ankara ve Türkiye’de Pandora’nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz. Millet bu oyunu gördü, tezgâhın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız. Hakikati hakaretle örtemezsiniz. Gerçeği yalanla kapatamazsınız. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Kirli işbirliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız. Ankara’da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden artık kaçıramazsınız. Kelime oyunlarıyla benim Ankaralı kardeşlerimi asla kandıramazsınız. Milletimizin basiretini, ferasetini hafife alamazsınız ve alamayacaksınız.

‘BİZİMKİSİ GÖNÜL KAZANMA SİYASETİ’

Ben Hatay’da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum. Ana muhalefetin başındaki zat Antalya’da, ‘Hatay’da baraj yok ki’ diyor. Eline diline dursun. Bana diyorsun ki ‘Ya bunun bir danışmanı yok mu?’ Bunu sana tavsiye ediyorum. Senin bir defa kılavuzun kim ona bak, kılavuzuna bak. Bunun kılavuzu karga. Televizyonlara talimatı verdim. Dedim ki ‘Hassa’daki, Reyhanlı’daki bütün barajlarımızı yayınlayın. Bu adam nerede hangi barajlarımız var bunları görsün.’ Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan bıkar hale geldik. Ama bu ödemekten bıkmadı.

SİYASETİMİZ AŞK SİYASETİDİR

Bizim siyasetimiz kavga değil, kardeşlik, birlik, dirlik, aşk siyasetidir. Bizim siyasetimiz, nefret değil sevgi siyaseti, husumet değil yürekleri fethetme siyaseti. Bizim siyasetimiz, baskı değil özgürlük, demokrasi siyasetidir. Bizim siyasetimiz, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyasetidir. Çünkü gönüle giren her şey göze de hoş gelir. Çünkü seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Sadece başkentimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği, milletimizin istikbali, evlatlarımızın huzuru için de bunu yapmalıyız. Çocuklarımız, huzurumuz, ülkemizin istikrarı, demokrasimizin güçlenmesi için sandıklara sahip çıkmalıyız.

‘ERDOĞAN’IN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anzaklar’a yönelik ifadelerinin bağlamından çıkarıldığını belirtti. Altun, Twitter’dan İngilizce yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın sözlerinin hedefinin teröristin yayımladığı sözde manifesto olduğunu belirterek “Türkler, Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır. Teröristin manifestosu sadece Erdoğan’ın şahsını değil, aynı zamanda Türk devletini ve halkını da hedef almıştı” dedi.

TELEFON KILIFINDA EFES 2016 HATIRASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, açılışta protokolde otururken bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan’ın telefonunun koruyucu kılıfında, TSK’nın Efes 2016 tatbikatında üniformayla çekilmiş fotoğrafının bulunduğu görüldü.