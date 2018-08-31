Erdoğan AK Partili vekil Arslan'ın nikah törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın düğününe katıldı.
Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
Törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar.
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