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    Erdoğan ailesinin acı günü... Son yolculuğuna uğurlandı

    İSTANBUL (AA)
    18.03.2018 - 19:56 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden akrabası Bayram Ali Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

    Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

    Erdoğan ailesinin acı günü... Son yolculuğuna uğurlandı

    Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

    Bayram Ali Mutlu, Bolu'nun Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti. 

    Erdoğan ailesinin acı günü... Son yolculuğuna uğurlandı

    Etiketler: Bayram Ali Mutlu , Erdoğan , Emine Erdoğan , gündem
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