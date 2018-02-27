Erdoğan: Ahlaksız troller

Erdoğan Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı’nda şunları söyledi:

TÜRKİYE’Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK

“(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘istifa’ olarak yorumlanan açıklamaları) Belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon’daki konuşmasında, belli bir yerinde duygusallık şahsıyla alakalı olabilir. Böyle trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire filan, bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın böyle istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları, maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’yi troller idare etmeyecek. Türkiye’yi biz idare ediyoruz. Biz idare etmeye devam edeceğiz.

BAKANLIKLARIMIZ ADIM ADIM TAKİPTE

(Terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Çekya’da yakalanması) Konuyla ilgili olarak Dışişleri ve Adalet bakanımız yakın takipte. Adım adım izliyorlar. Malum, konunun İnterpol ayağı var. Ve konunun oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları, Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle, bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

ATEŞKES UYGULANMIYOR ACIMASIZCA DEVAM EDİYOR

(Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkes kararı) Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) 2401 sayılı kararı, ki bu Suriye’deki Doğu Guta’yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, burada karar çıktı. Çıkmasına rağmen, iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Malum burayla ilgili biz aylar öncesinde Sayın Putin ve Ruhani’ye, ‘Kadın, çocuk, yaşlı insanları bize verin. Biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım’ dememize rağmen, bunlar bize verilmedi. Ve rejime bunlar teslim edildiler. Rejimde de akıbetleri meçhul. Şu anda durum yine aynı şekilde seyrediyor.

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaptığı görüşme) Bu konuyu etraflıca inceledik. Sayın Macron’un bu konudaki hassasiyetini açık ve net bir biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde buradan rahatsızlığını, kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizler de bunu yine hem BMGK’daki ülkelerle, BM’de ayrıca takip etmek suretiyle, Doğu Guta’daki bu zulmün bir an önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Ağırlıklı olarak da Sayın Putin’le bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanımla yine muhataplarıyla bu süreci takip edeceğiz.”



