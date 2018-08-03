Erdoğan açıkladı! O havalimanının ismi belli oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan açıklaması sırasında Muş Havalimanı’nın da adının da belli olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Muş Havalimanı’nın isminin belli olduğunu belirterek Sultan Alparslan Havalimanı olduğunu açıkladı.
Erdoğan açıklamasında “Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlar ama Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedi arkadaşlara. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik” şeklinde konuştu.
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