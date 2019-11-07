Erdoğan açıkladı... Bağdadi’nin eşi yakalandı

Erdoğan, Beştepe’deki Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni’nde özetle şunları söyledi:

NİÇİN TEREDDÜT YAŞARLAR

“Ben bir büyüğünüz, Cumhurbaşkanınız olarak bir ricada bulunacağım. Niçin ilahiyat mezunları, gerek imam hatip okullarında gerek düz liselerde öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşarlar? Öğretmen bulmada maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyorlar. Birçok imam hatipte Kuran derslerinin boş geçtiğine şahidim. Tercihli bir sistem getiriyoruz özellikle düz liselerde isteyenler siyeri nebi alabilir, Kuran-ı Kerim dersine girebilir. Ama maalesef ilk yıl bir teşebbüs oldu ondan sonra bir azalma başladı. Şu anda ciddi manada azalma var. Çünkü hoca bulmada sıkıntı var. Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bir zamanlar ben dindar bir gençlik dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde.

O ZAMAN HIRSIZLARI GÖRMEYİZ

Bunu başardığımız takdirde işte çarşıda sokakta pazarda o zaman tinercisini Allah’ın izniyle görmeyiz, o zaman hırsızını görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz, niye çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeyecek. Bu adımlarla dindar neslin olduğu ülkede ben inanıyorum tüm manevi değerler yüksek sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır, menfaat için makam mevki için değil. Milletimiz inancına, medeniyet tarihine sarıldıkça önümüzde yeni ufuklar belirdi, her alanda yükselişimizin yolu açıldı. Bir ara imam hatip öğrencileri 600 bine çıkmıştı ne oldu bir darbe 60 bine indi. Kök kurutulduğu, kesildiği zaman o ağaç vücut bulamaz. Geldik geldikten sonra adımları attık şu anda 1 milyon 300 bine varan imam hatip öğrencisi var. İslamı; terörle, cehaletle, sefaletle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesini bu şekilde başarısızlığa uğratabiliriz.

SURİYE TARAFINDA YAKALADIK

Amerika, ‘Bağdadi kendini tünelde imha etti.’ Bununla çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık, ilk defa bugün (dün) açıkladık. Kız kardeşini, eniştesini onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü şekilde yürüyor.

DEMEK HÂLÂ HESAPLAR VAR

FETÖ’nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika 99’da kendisini niçin davet edip 400 dönüm arazide ağırlıyor? 90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen acaba niçin bize bunu teslim etmiyor, neden? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var. Hâlâ bunu yürütmeye devam ediyorlar. Teröristbaşlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır maalesef. Müslümanlar arasına örülen terör duvarlarını yıkmadan hiçbirimizin huzurla geçireceği tek anı olmayacaktır.

İKİ BÜYÜK FİTNE

En büyük sıkıntımız Müslümanların arasına sokulan iki büyük fitneyi ortadan kaldırmaktır. Birinci fitne, mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde zihinlerde adeta başlı başına din haline getirilmiş olmasıdır. Bizim tek dinimiz İslamdır, diğer her şey ondan sonra gelir. Dinimizi pratikte yaşama konusunda bize yol gösteren mezheplerin günümüzde farklı yerlere oturtulmasının farklı niyetlere hizmet ettiğine inanıyorum. Sayıları 2 milyara yaklaşan İslam ümmetini parçalara bölen, birbirine düşman eden mezhep taassubunu bir an önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Üstesinden gelmemiz gereken bir diğer fitne terör meselesidir. Terörist kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman’dan terörist olmaz.

BATI AYNAYA BAKSIN

Utanmadan sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Şu anda Batı’nın birçok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ orada el ele teröristbaşı olarak ilan ettikleri o paçavralarla dolaşıyor. İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın altından İslam düşmanları çıkacaktır. El Kaide ve onun ikizi DEAŞ’ı kimlerin kurdurduğunu, yönlendirdiğini bizzat ağızlarından dinliyoruz. Hepsi bizim arşivlerimizde sesli ve görüntülü var. Boko Haram, Eş-Şebap dediğimiz yapıların tümü proje ürünü organizasyonlardır.”

ERDOĞAN 13 KASIM’DA ABD’YE GİDECEK

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün akşam telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede iki lider, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Çarşamba günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin ABD ziyaretine ilişkin soruları üzerine, “Gitmeden önce kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararını vereceğim. Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası Twitter’da yaptığı paylaşımda “Çok iyi bir konuşma yaptık” dedi. Trump mesajında, “(Erdoğan) Katil terörist Bağdadi’nin eşi ile kız kardeşi de dâhil, çatışma sırasında kaçtığı bildirilen çok sayıda IŞİD savaşçısını yakaladıkları konusunda beni bilgilendirdi. Ayrıca Suriye sınırı, terörle mücadele ve Kürtlerle düşmanlıklarını sonlandırmayı görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray’da görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.