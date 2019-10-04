Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu
GeriGündem Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, eski bakan Faruk Çelik’in 40 artı 1 önerisiyle ilgili “Bu Faruk Bey’in kendi açıklamasıdır. Partimizin düşüncesi değildir. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu konuda tartışma yaratacak açıklamalar yapmayın” dedi.

ANKARA’da önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısı 2.5 saat sürdü. Toplantıda AK Parti Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kızılcahamam’da bugün başlayacak parti kampı ve parti kongre süreciyle ilgili sunum yaptı. Kandemir, partide değişen ve değişecek il ve ilçe başkanları ile ilgili hazırladığı dosyayı Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı’na sunacağının bilgisini verdi. Kandemir ayrıca eski il ve ilçe başkanları ile bağın kopmayacağını ve partide daha yüksek bir mevkide eski başkanlara görev verileceğini söyledi. Parti içinde görev yapmış başkanlar ile küslük oluşmaması vurgulanan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kampının ardından eski il başkanları ile bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

GERİYE GİTMEK OLUR MİLLETİMİZİ DE YORAR

Edinilen biliye göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik’in 40 artı 1 önerisiyle ilgili Meclis resepsiyonunda yaptığı açıklamanın yanlış yere çekildiğini ifade etti. Erdoğan, “Bu Faruk Bey’in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar” ifadesini kullandı. Erdoğan toplantıda ayrıca bu konunun tartışılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan, muhalefetin bu öneriyi getirmesi durumunda da parti olarak görüşün net olacağını ifade etti. Toplantıda AK Parti’nin 40 artı 1 çalışmasının olmadığı da vurgulandı.
Toplantıda parti kurmayları, “16 Nisan 2017’de yüzde 50 artı 1’i kabul ettik. 2018 seçimleri oldu Cumhurbaşkanımız bu sisteme göre milletten oy aldı. 31 Mart seçimlerine baktığımızda sistemi onaylamış oldu. Halk yerel yönetimlerde takdirini yaptı ama toplamda bakıldığında da üçüncü kez sistemi onayladı. Yüzde 50 artı 1 konusunda partimiz nettir. Millet buna karar verdi” görüşünü dile getirdi.

2000 YILI SONRASI BİNALAR

Toplantının bir diğer önemli maddesi de İstanbul’da yaşanan 5.8’lik deprem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili yaptığı sunumda, “2000 yılının ardından yenilenen Deprem Yönetmeliği ile birlikte binaların hiçbirinde sıkıntı yok. 2000 yılı öncesi yapılarda sıkıntı var. Onlarla ilgili de güçlendirme yapıldı. 1200 binada yenileme yapıldı” dedi.

Özhaseki önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin binanın yenileneceği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sunumun ardından kentsel dönüşümün bu konuda çok önemli olduğunu vurguladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ı yanına çağırdı. Erdoğan, Akdoğan’a Genel Başkan danışmanlığı görevini tevdi ettiğini belirterek, yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu

ÜÇ BÜYÜKELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo’nun güven mektuplarını kabul etti. Yerel kıyafetleriyle Beştepe’ye gelen Büyükelçi Hassen’in çocuğuyla da ilgilenen Erdoğan, daha sonra üç büyükelçiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la da bir araya geldi.

KAMUDA VOLKSWAGEN JESTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, MYK’nın ardından parti kurmaylarıyla yemek yedi. Yemekteki sohbet sırasında Erdoğan, Volkswagen’in Manisa’da yapacağı yatırımın çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevirmesi talimatını verdi. Erdoğan, kurmaylarına dönerek, “Araçlar Passat olacak” dedi. Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı 943.5 milyon TL’lik yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bundan sonra kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesini istedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi! Şiddetli olacak
Diyarbakır Valiliği’nden ’kitap fuarına desteğini geri çekti’ iddiaları yalanlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul bugün tatil