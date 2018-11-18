Erdin Bircan kimdir? Erdin Bircan’ın hayatına ilişkin bilgiler
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdin Bircan’in vefat haberi ardından pek çok isim sosyal medya üzerinden de taziye mesajı yayımladı. İşte, Erdin Bircan’ın hayatına ilişkin bilgiler
Erdin Bircan, 1959 yılında Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Hasköy'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Edin Bircan, özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.
Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü Üyesidir.
25 ve 26. Dönemde Edirne Milletvekili seçildi.
Orta düzeyde İngilizce bilen Erdin Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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