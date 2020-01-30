MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdemli'de dev kaya yola düştü
GeriGündem Erdemli'de dev kaya yola düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet DOĞANER (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Erdemli'de dev kaya yola düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdemli'de dev kaya yola düştü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya parçası, gövdesinden ayrılarak yola düştü.

Erdemli ilçesi Hacıalanı Mahallesi arasında bulunan Karakütük Çatalı mevkisinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya yola yuvarlandı. Karla kaplı yolda kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yol, trafiğe kapandı.

Hacıalanı Mahallesi Muhtarı Muhammet Var, yolun açılması için belediye ekiplerini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayanın düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldik. Şans eseri herhangi bir aracın üzerine düşmemiş. Ölen ya da yaralı yok. Şu anda yol trafiğe kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen işlerine ait iş makinesi yola çıktı ve buraya doğru geliyor. İnşallah en kısa sürede yola düşen kaya kaldırıp, yol yeniden trafiğe açılacak."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle