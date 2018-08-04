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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Fatih YILMAZ (DHA)
04.08.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

'Erdemler' komando taburunun yeni görevi: Evrim

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'Erdemler' komando taburunun yeni görevi: Evrim

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları, 25 gündür devam ediyor. Arama çalışmalarına, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılan komando taburu 'Erdemler' de destek veriyor.

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 25 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, geride kalan 25 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili şüpheli bulunan ve 'Traktörden düştü öldü, gömdüm' dedikten sonra ifade değiştirerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söyleyen baba Burhan ile anne Dilek Atış 23 Temmuz'da tutuklanarak Zile Cezaevi'ne konuldu. Evrim'in anne ve babası ile yakınlarının cep telefonları incelemeye alındı ancak bir sonuç çıkmadı.

Erdemler komando taburunun yeni görevi: Evrim

'KADERİMİZ BÖYLE İMİŞ'

Evrim'den hiçbir haber alamadıklarını söyleyen babaanne Sati Atış, "Bugün 25 gün oldu. Bir haber yok. Herkes arıyor. Ne olur ya ölüsü ya dirisi bulunsun. Biz hiç kimseye bir şey yapmadık. Bizim suçumuz yok. Hiçbir haber yok. Kaderimiz böyle imiş. Ya çocuğumuzun ölüsü ya da dirisi. Artık yeter, çekemiyoruz. Hiçbir insan evladına kıyabilir mi, hiç aklınız kesiyor mu, tüyüne zarar gelsin ister mi evladının?" dedi.

ERDEMLER DE EVRİM'İ ARIYOR

Bir süre önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılıp büyük başarılar sağlayan ve 1 hafta önce taburlarına dönenen Turhal ilçesinde konuşlu 'Erdemler' diye anılan komando taburu da, kayıp Evrimi arama çalışmalarına katıldı. Fakat yapılan çalışmalarda Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

Erdemler komando taburunun yeni görevi: Evrim

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