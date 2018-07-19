Erdem'in çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdem'in çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar
GeriGündem Erdem'in çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
19.07.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Erdem'in çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA’da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç olan annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar’ın (30) yardım çığlığı karşılık buldu. Annenin tedavisi için gerekli 40 bin TL, kimliğini gizli tutan bir hayırsever tarafından karşılandı. Daha önce umutsuzluk gözyaşı döken genç adam, çok mutlu olduğunu belirterek, "Doktorlarla görüştük. Operasyonun ardından konuşma terapistiyle annem 3-4 ay sonrası eskisi gibi konuşabilecek, en güzeli ise bana Erdem diye seslenebilecek" dedi.

Antalya’da 2005 yılında lise son sınıf öğrencisiyken KOAH hastası babası Kazım Candar’a bakmak için okulunu bırakan Erdem Candar, bir yıl sonra babasını kaybetti. Annesi Belgin Birgül (54) ile kalan Candar, kısa sürede bir iş bulup çalışmaya başladı. Candar’ın yaşamı, annesinin 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alt üst oldu. Beyne giden ana damarlardan birinin tıkanması sonucu konuşma yetisini kaybeden ve yürüme güçlüğü çeken annesinin eli ayağı olan Candar, çalıştığı işten de ayrıldı.

Erdemin çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar


TÜM YÜK OMUZLARINDA

Annesinin saçlarını tarayıp, banyosunu yaptıran Erdem Candar, sürekli yatan Birgül’ün vücudunda oluşan küçük yaraların bakımını da kendisi yapıyor. Annesine masaj yapan, elini ayağını öpüp seven Candar, onun moralini yüksek tutmak için sürekli espri yapıyor. Evin temizliğini de üstlenen Candar’ın en çok zorlandığı nokta ise yemek yapmak. Yemek yapmayı bilmediği için komşularından destek alan, zaman zaman da restoranlardan sipariş veren Candar, maddi durumlarının çıkmaza girmesi üzerine yeniden işe girdi. Esnek çalışma saatlerinden dolayı bir restoranda motokurye olarak çalışmaya başlayan Candar, siparişleri ise evden takip ediyor.

Erdemin çığlığı duyuldu... Hayatlarının en güzel haberlerini aldılar

GİZLİ HAYIRSEVER İHTİYAÇ DUYULAN PARAYI YATIRDI

Geçen süre içerisinde Antalya’daki tüm hastanelere giden, ancak annesinin tedavisi için artık çok geç kalındığı yönünde yanıt alan Erdem Candar, tedavi için internette araştırma yaptı. Kısa sürede İstanbul’da özel bir üniversite hastanesinde çareyi bulan Candar, annesinin raporlarıyla birlikte hastaneye giderek umut aradı. Hastaneden tedavi edilebileceği yönünde yanıt alan Candar, 40 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu duyunca yıkıldı. Antalya’ya gelerek ulaşacak bir yardım eli bekleyen Candar’ın sesini duyan bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini açıklamayan hayırsever, Candar’ın hesabına 40 bin TL yatırdı.

Annesinin bakımının zor gelmediğini anlatan Candar, Bir erkek evlat için annesinin banyosunu yaptırmak ne kadar önemli. Annemin yemeğini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum. Kıyafetlerini yıkayıp, ben giydiriyorum. Elimden geldiğince yapıyorum. İhtiyacımız olan para hesabımıza yatırıldı. En kısa sürede hastaneye gideceğiz. Sonuna kadar annem için koşacağım" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sakız yüzünden bu hale geldi

Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber

İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu

Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu