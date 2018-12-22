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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
22.12.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı

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Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki’nin, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek " suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Sarıyer’de aracıyla oyuncu Erdal Tosun’un aracının üstüne uçarak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki’nin "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası taraflar tarafından İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, tarafların İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

NİHAT ŞAKİ’NİN CEZASI ONANDI

19. Ceza Dairesi, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Nihat Şaki’nin aldığı ceza 5 yılın altında olduğu için 19. Ceza Dairesi’nin onaması ile yerel mahkemenin kararı kesinleşti.

DAVA SÜRECİ

Sarıyer’de 29 Kasım 2016’da Nihat Şaki tarafından kullanılan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp Erdal Tosun’un kullandığı aracın üstüne düşerek Tosun’un ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Nihat Şaki tedavisinin ardından tutuklanmış, Şaki hakkında İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Nihat Şaki, 14 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşmada serbest bırakılmıştı.

Nihat Şaki, 13 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada, "Taksirle ölüme neden olmak'' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraflar bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.

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