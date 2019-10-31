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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL,(DHA)
31.10.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Erdal İnönü vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Erdal İnönü vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı

ESKİ Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 12. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İnönü Ailesi ile birlikte Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenledi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü ile İnönü'nün yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Erdal İnönü, 1980'nin karanlık yıllarında sorumluluk alarak siyasete girmiş ama siyasete girmenin ötesinde siyaseti bir sorumluluk olarak yerine getirmiştir. İnönü siyasette nezaketin tevazünün, kibarlığın nasıl olduğunu gösterebilmiş ve özellikle bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz duyguları o günlerde yaşanmasına, bugün için de örnek olmasına vesile olmuştur. Erdal İnönü'nün Türkiye siyasi tarihine ve Türkiye siyasetine yaptığı katkılar yadsınamaz" dedi. 

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