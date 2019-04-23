Erciyes Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alacak! Başvuru şartları neler?
Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren Erciyes Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden yayımladığı ilanla 46 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini açıkladı. Söz konusu ilanın ardından, başvuru koşulları ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte, Erciyes Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alımının detayları...
Erciyes Üniversitesi'ne hemşire ve sağlık teknikeri alımı yapılacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel alımında, başvuru şartları ve diğer detay belli oldu. İşte, kurum tarafından yayımlanan işe alım ilanı...
"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, 3 (üç) Sağlık Teknikeri, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alınacaktır."
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