Erciyes beyaza büründü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErciyes beyaza büründü
GeriGündem Erciyes beyaza büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA), Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
22.10.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Erciyes beyaza büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erciyes beyaza büründü

Kayseri’de, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Bu arada Erciyes Dağı’na sezonun 4’üncü karı yağdı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini sise bıraktı. Kent merkeziyle Melikgazi, Kocasinan,Talas, İncesu ilçelerinde vatandaşlar güne sisle uyandı. Sis, araç kullananları olumsuz etkilerken, bazı yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, Kayseri ve çevresinde sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu geçeceği, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu, yarın ise sağanağın beklendiği ifade edildi. Şehirde bugün en düşük hava sıcaklığının 7, en yüksek hava sıcaklığının ise 20 derece olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Erciyes beyaza büründü

ERCİYES’E KAR YAĞDI

Olumsuz hava şartları Erciyes’te de etkisini gösterirken, Türkiyenin önemli kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes’e sezonun 4’üncü karı yağdı. Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının da hayli düştüğünü bildirdi. Yetkililer, Erciyes Dağının 3 bin 916 metrelik zirvesinden başlayarak Sütdonduran, Çobanini ve Şeytanderesi bölgeleri olmak üzere kar yağışının 3 bin 250 metreye kadar etkili olduğunu bildirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrum'da facia! Trafik polisi başında bekledi...

'Eşcinsel ilişki' ile suçlanan kamyoncular ilk kez hâkim karşısında

Yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı

'Cemal Kaşıkçı denize atıldıysa...'