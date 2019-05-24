Erciyes 2019 Tatbikatı: ABD’li komandolarla ortak operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek hava indirme yeteneğine sahip olan ve terörle mücadelede etkin şekilde görev alan 1. Komando Tugayı komandoları, bu yıl uluslararası katılımla düzenlenen Erciyes 2019 Tatbikatı’nda yeteneklerini sergiledi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 1’inci Komando Tugayı Komutanlığı’nca düzenlenen ve 6 Mayıs’ta başlayan ‘Erciyes 2019 Tatbikatı’ Kayseri Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda yapıldı. ABD, İtalya, Katar, Pakistan, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan’dan çeşitli birliklerin katıldığı tatbikatı 33 ülkeden 39 askeri ataşe izledi. Senaryo gereği, terör örgütü kontrolündeki kamplara müdahale etmek için harekete geçen 1. Komando Tugayı Hava İndirme Taburu’na bağlı 120 komando ile ABD Silahlı Kuvvetleri 3. Hava İndirme Bölüğü’ne bağlı 33 personel, yaklaşık 400 metreden statik atlayışla harekât sahasına indi.
TERÖRİST KAMPI
Komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenlerken, teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vuruldu. T129 ATAK ve Sikorsky helikopterlerinin hava desteğiyle bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için alana helikopterlerle getirildi.
Bu sırada düşman bölgesine Sikorsky helikopterle getirilen dağ obüsleriyle, bölgenin hâkim noktasındaki hedefler vurulurken, drone-savarla da düşmana ait bir hedef imha edildi. Başarılı bir şekilde teröristlerin kontrolündeki kamp ele geçirilirken, tatbikat sekiz ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışıyla sona verdi. 895 personel, 67 araç ile 354 değişik silahın yer aldığı tatbikata 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.
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