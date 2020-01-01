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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Erciş'te feci ölüm... 15 yaşındaki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi

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Erciş'te feci ölüm... 15 yaşındaki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in boş arazide cesedi bulundu. Taşdeniz'in vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı. 

Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayı duyup hastaneye gelen çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

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