Ercan’ın ışığı 18 bin TL’ye söndü
RİZE’de iki yıl önce tiyatro oyunu öncesi ışık ayarını yapması için çıkarıldığı tavandan düşüp can veren 18 yaşındaki Ercan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin yargılama bitti.
Rize 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan keşifte, ‘kedi yolu’ denilen kısmın karmaşık bir yapıda ve ışığın açılmaması halinde zifiri karanlık olduğu saptandı. Daha önce ışık ayarı yapmamış bir kişinin rahatlıkla hareket edemeyeceği belirtilerek, “Zemini 65 santimetre genişliğinde olup 90 santimetre yüksekliğinde korkuluğu bulunan kısımdan çıkılması halinde zeminin çökebileceğini öngöremeyeceği” vurgulandı. Merkezde ışık sorumlusunun olmadığı, ışık ve ses ayarının tiyatro ekipleri tarafından yapıldığı anlaşıldı. Daha önce ışık ayarının yetkisiz kişilerce yapıldığı belirlendi. Tiyatro eğitmeni Hatice Semiz ve Teknik Sorumlu İsmail Karaosmanoğlu’na ‘taksirli ölüme neden olmak’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay ceza verildi. Bu da 24 taksitte ödenmek kaydıyla 18.2’şer bin lira para cezasına çevrildi.
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