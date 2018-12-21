Ercan Vuralhan kimdir?
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan zanlının cezası belli oldu. Bu gelişmenin ardından Ercan Vuralhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Ercan Vuralhan kimdir?
Mehmet Ercan Vuralhan 1943 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.
1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 28 Aralık 1965'te Dışişleri Bakanlığı IV. Dairede aday meslek memuru olarak göreve başladı. Uzun yıllar bakanlık bünyesinde farklı görevlerde bulundu.
17 Eylül 1987'de istifa ederek politikaya atıldı. Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. Bir dönem Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulundu.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan 18 Nisan 2018'de Sirkeci, İstanbul'da tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Cenazesi 20 Nisan 2018 günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
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