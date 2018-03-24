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    Erbil'e uçuş yasağı kalktı

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    24.03.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil’e uçuş yasağının kalktığını açıkladı. Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

    ‘FETÖ BORSASI’
    (AK Partili Şamil Tayyar’ın FETÖ borsası iddiası) Bu konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı gerekli açıklamayı yaptı. Arkadaşımızla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, topyekun olarak memleketimizin başına gelen en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak girişimler asla kabul edilemez. Ümit ederim bundan sonra daha dikkatli davranış içinde olur.

    Hiçbir şekilde uygun görmediğimiz, dünyanın da tepkisini çeken Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün (dün) itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye’den veya Avrupa’dan Erbil’e uçuşlar, sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil ile ilgili. Süleymaniye’ye herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Maalesef Süleymaniye’de terör örgütüne yönelik ülkemiz aleyhine faaliyetler yoğun şekilde devam ediyor.

    (Kuzey Irak’a yönelik askeri operasyon) Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Tehdit nerede belirgin hale gelirse bu noktalara da gerekli müdahaleyi yapma hakkımız saklıdır.”

    DÖVİZ YORUMU: ETKİLERİ GEÇİCİ VE SINIRLI
    (Dövizdeki yükseliş) Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması ihracatı olumsuz etkilemez. Aksine olumlu yönde katkısı olur ama kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı işlemesidir. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Herhangi bir tereddüte mahal yok.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , gündem
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