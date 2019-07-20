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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erbil’e karşı büyük misilleme

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Erbil’e karşı büyük misilleme

Kuzey Irak’ta Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesinin ardından Türk savaş uçakları ikinci kez bölgedeki PKK terör hedeflerini vurdu. 20’den fazla hedef lazer güdümlü ve beton delici olarak bilinen bombalarla imha edildi.

TÜRK Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, önceki gece 7 ay aradan sonra Kuzey Irak’ın Karacak bölgesine geniş kapsamlı bir hava harekâtı düzenledi.

Türkiye sınırından 180 kilometre içeride, PKK’nın özellikle insan kaynağı olarak kullandığı Mahmur Kampı’nın bulunduğu bu bölgede 20’den fazla hedef vurularak yerle bir edildi. Bu operasyon, çarşamba günü Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edilmesinden sonra, yapılan ikinci büyük hava harekâtı oldu. Köse’nin şehit edildiği 17 Temmuz’un gecesinde Kandil’de 10 PKK hedefi vurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı’nın harekâtla ilgili açıklamasının da, “Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” vurgusu dikkat çekti.

İHA’LAR İŞARETLEDİ, JETLER VURDU

Karacak bölgesine hava harekâtı gece yarısından sonra başladı. Hava harekâtı için farklı muharip filo komutanlıklarından F-16 ve F-4 2020 tipi 14 savaş uçağı, milli üretim lazer güdümlü bombalarla yüklü olarak kalktı. Bir havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS) ile tanker uçakları da harekât boyunca havadaydı. Yerel kaynaklar ve diğer yöntemlerle toplanan istihbaratlar doğrultusunda insansız hava araçlarının (İHA) işaretlediği ve terör örgütünün karargâh, bazı silah ve patlayıcı eğitim alanları, atölyeler, küçük çaplı drone üretimi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı 20’den fazla hedef lazer güdümlü MK-82, MK-84 ve beton delici olarak bilinen nüfuz edici bombalarla (NEB) vuruldu.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtla, terör örgütünün söz konusu bölgeden Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik lojistik destek yollarına da ağır darbe indirildi. Bölgede sivil yerleşim yerleri olması nedeniyle sadece teröristlere ait tesisler nokta atışlarla hedef alınırken, yerleşik sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret gösterildi. Savaş uçakları harekâtı başarıyla tamamladıktan sonra üslerine geri döndü.

PENÇE 2 İLE KOORDİNELİ

Karacak’a yönelik hava harekâtının, Kuzey Irak’ta Hakurk’un güneyinde süren ‘Pençe 2’ operasyonuyla koordineli olarak gerçekleştirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: “Uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekâtta sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.” 

Türk savaş jetleri, Karacak’ı ilk kez geçen yıl 12 Aralık gecesi vurmuştu. Karacak’la birlikte Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sincar bölgesi de hedef alınmıştı. Bu harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edilmişti.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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