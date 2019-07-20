Erbil’e karşı büyük misilleme

TÜRK Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, önceki gece 7 ay aradan sonra Kuzey Irak’ın Karacak bölgesine geniş kapsamlı bir hava harekâtı düzenledi.

Türkiye sınırından 180 kilometre içeride, PKK’nın özellikle insan kaynağı olarak kullandığı Mahmur Kampı’nın bulunduğu bu bölgede 20’den fazla hedef vurularak yerle bir edildi. Bu operasyon, çarşamba günü Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edilmesinden sonra, yapılan ikinci büyük hava harekâtı oldu. Köse’nin şehit edildiği 17 Temmuz’un gecesinde Kandil’de 10 PKK hedefi vurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı’nın harekâtla ilgili açıklamasının da, “Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” vurgusu dikkat çekti.

İHA’LAR İŞARETLEDİ, JETLER VURDU

Karacak bölgesine hava harekâtı gece yarısından sonra başladı. Hava harekâtı için farklı muharip filo komutanlıklarından F-16 ve F-4 2020 tipi 14 savaş uçağı, milli üretim lazer güdümlü bombalarla yüklü olarak kalktı. Bir havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS) ile tanker uçakları da harekât boyunca havadaydı. Yerel kaynaklar ve diğer yöntemlerle toplanan istihbaratlar doğrultusunda insansız hava araçlarının (İHA) işaretlediği ve terör örgütünün karargâh, bazı silah ve patlayıcı eğitim alanları, atölyeler, küçük çaplı drone üretimi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı 20’den fazla hedef lazer güdümlü MK-82, MK-84 ve beton delici olarak bilinen nüfuz edici bombalarla (NEB) vuruldu.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtla, terör örgütünün söz konusu bölgeden Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik lojistik destek yollarına da ağır darbe indirildi. Bölgede sivil yerleşim yerleri olması nedeniyle sadece teröristlere ait tesisler nokta atışlarla hedef alınırken, yerleşik sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret gösterildi. Savaş uçakları harekâtı başarıyla tamamladıktan sonra üslerine geri döndü.

PENÇE 2 İLE KOORDİNELİ

Karacak’a yönelik hava harekâtının, Kuzey Irak’ta Hakurk’un güneyinde süren ‘Pençe 2’ operasyonuyla koordineli olarak gerçekleştirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: “Uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekâtta sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.”

Türk savaş jetleri, Karacak’ı ilk kez geçen yıl 12 Aralık gecesi vurmuştu. Karacak’la birlikte Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sincar bölgesi de hedef alınmıştı. Bu harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edilmişti.