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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
17.07.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü

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Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

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  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki bir restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunun çalışanı Ramazan Köse şehit oldu, bir Iraklı hayatını kaybetti.

Erbildeki şehit ateşi Mersine düştü

Şehit Köse'nin Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde oturan baba Ramazan ile anne Sıdıka Köse'ye, acı haberi yetkililer verdi. Saldırıda evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen anne ile baba, gözyaşlarına boğuldu.

Aile, Ankara'daki tören için Adana Havalimanına gitti. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Şehit Köse'nin evli olduğu ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Köse'nin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştüIrak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.
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