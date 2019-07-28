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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erbil için PKK'ya ağır darbe

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Erbil için PKK'ya ağır darbe

Türk Hava Kuvvetleri’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edilmesine misilleme niteliği de taşıyan; 17 Temmuz’da Kandil’e, 19 Temmuz’da da Karacak bölgelerine düzenlediği hava harekâtlarının bilançosu belli oldu.

Her iki bölgeye muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçakla yapılan, silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA/SİHA), havadan erken ihbar ve kontrol uçağı (AWACS) ile tanker uçaklarının katıldığı harekâtlarda toplam 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Kandil’de öldürülen terörist sayısı 16, Türkiye sınırından 180 kilometre içeride, Mahmur Kampı’nın da bulunduğu Karacak’ta ise 18 oldu. Bu sayıların İHA’ların yanı sıra yerel ve diğer değişik istihbarat yöntemleri kullanılarak tespit edildiği öğrenildi.

TOPLAM 255 TERÖRİST ETKİSİZ

Kuzey Irak derinliklerine inen bu harekâtlar, Pençe operasyonları kapsamında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Kuzey Irak’ta yürütülen tüm operasyonlarda 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakurk ve çevresini hedef alan Pençe harekâtının birinci aşaması 27 Mayıs’ta, Hakurk’un daha da güneyine inen ve halen devam eden ikinci aşaması da 12 Temmuz’da başlamıştı.

40’A YAKIN HEDEF

Kandil ve Karacak harekâtları gece karanlığında yapılmıştı. İHA’ların işaretlediği ve terör örgütünün karargâh, bazı silah ve patlayıcı eğitim alanları, atölyeler, küçük çaplı drone üretimi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı 40’a yakın hedef lazer güdümlü MK-82, MK-84 ve beton delici olarak bilinen nüfuz edici bombalarla (NEB) vurulmuştu. Bu harekâtlarla, terör örgütünün söz konusu bölgeden Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik lojistik destek yollarına da ağır darbe indirilmişti. Bölgede sivil yerleşim yerleri olması nedeniyle sadece teröristlere ait tesisler nokta atışlarla hedef alınırken, yerleşik sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret gösterilmişti.

GEÇEN YIL DA VURULDU

Türk savaş jetleri, Kuzey Irak’ta Erbil’in güneyindeki Karacak’ı ilk kez geçen yıl 12 Aralık gecesi vurmuştu. Karacak’la birlikte Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sincar bölgesi de hedef alınmıştı. Bu harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edilmişti.

AKAR’DAN KARARLILIK MESAJI

ERBİL Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse’nin hain saldırıda şehit edilmesinden sonra özellikle Kandil’e yapılan hava harekâtının misilleme niteliği taşıdığı mesajını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vermişti. Akar, “Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekâtıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekâtta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” demişti.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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