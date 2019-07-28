Erbil için PKK'ya ağır darbe

Her iki bölgeye muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçakla yapılan, silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA/SİHA), havadan erken ihbar ve kontrol uçağı (AWACS) ile tanker uçaklarının katıldığı harekâtlarda toplam 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Kandil’de öldürülen terörist sayısı 16, Türkiye sınırından 180 kilometre içeride, Mahmur Kampı’nın da bulunduğu Karacak’ta ise 18 oldu. Bu sayıların İHA’ların yanı sıra yerel ve diğer değişik istihbarat yöntemleri kullanılarak tespit edildiği öğrenildi.

TOPLAM 255 TERÖRİST ETKİSİZ

Kuzey Irak derinliklerine inen bu harekâtlar, Pençe operasyonları kapsamında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Kuzey Irak’ta yürütülen tüm operasyonlarda 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakurk ve çevresini hedef alan Pençe harekâtının birinci aşaması 27 Mayıs’ta, Hakurk’un daha da güneyine inen ve halen devam eden ikinci aşaması da 12 Temmuz’da başlamıştı.

40’A YAKIN HEDEF

Kandil ve Karacak harekâtları gece karanlığında yapılmıştı. İHA’ların işaretlediği ve terör örgütünün karargâh, bazı silah ve patlayıcı eğitim alanları, atölyeler, küçük çaplı drone üretimi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı 40’a yakın hedef lazer güdümlü MK-82, MK-84 ve beton delici olarak bilinen nüfuz edici bombalarla (NEB) vurulmuştu. Bu harekâtlarla, terör örgütünün söz konusu bölgeden Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik lojistik destek yollarına da ağır darbe indirilmişti. Bölgede sivil yerleşim yerleri olması nedeniyle sadece teröristlere ait tesisler nokta atışlarla hedef alınırken, yerleşik sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret gösterilmişti.

GEÇEN YIL DA VURULDU

Türk savaş jetleri, Kuzey Irak’ta Erbil’in güneyindeki Karacak’ı ilk kez geçen yıl 12 Aralık gecesi vurmuştu. Karacak’la birlikte Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sincar bölgesi de hedef alınmıştı. Bu harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edilmişti.

AKAR’DAN KARARLILIK MESAJI

ERBİL Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse’nin hain saldırıda şehit edilmesinden sonra özellikle Kandil’e yapılan hava harekâtının misilleme niteliği taşıdığı mesajını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vermişti. Akar, “Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekâtıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekâtta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” demişti.