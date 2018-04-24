Er Sevag'a 7. yıl anması

Balıkçı’nın Şişli Ermeni Kabristanı’ndaki mezarının başında Beşiktaş renklerini taşıyan bir tespih ve en sevdiği beyaz renkli oyuncak otomobili duruyordu. Mezar başında bir de tütsü yanıyordu. Anma için gelenler ellerindeki çiçekleri mezarın başına bıraktı. Yıldönümü için erkenden kabristana gelen baba Garabet Balıkçı hazırlıkları kontrol etti. Mezarın başında yaklaşık 50 kişi vardı. Saat 15.00’te Ermeni papaz mezarın başına geldi. Anne Ani Balıkçı ve eşi Garabet Balıkçı da oğullarının mezarının başına geçtiler. Törende Ermenice dualar okundu. Ani Balıkçı bir ara ağladı ancak kendisini tutmaya çalıştı.

HERKES AYNI DEĞİL Mİ

Törenden sonra gazeteciler “Bir şeyler söylemek ister misiniz” dediğinde ise anne “Adalet yerini bulsun. Sevag’lar ölmesin artık. Herkes aynı değil mi, insan değil mi? Ermeniyiz ama önce insanız. Annemizi, babamızı seçme imkânımız yoktu. Irkçılık en kötü şey. Oğlum bilmezdi ırkçılığı” diyebildi. Baba Garabet ise gelenlere, “Bizi bu yıl da yalnız bırakmadınız” diye teşekkür etti. Tören sona ererken yakınları Ani Balıkçı’ya sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.