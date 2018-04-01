Er korkunca kaskı kulağına değdirmiş!

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçen 27 Mart’ta görülen ilk duruşma sanık Hancı dinlendi. Hancı, o gece nöbetçi askerleri kontrol için ağaçlık alanda gezdiği sırada er Gökhan Kılıç’ı telelefonla konuşurken gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Gökhan beni farketmedi. Tüfeğini, namlusu yere bakacak şekilde sol omuzunda çapraz önden asmıştı. Omzunun üst kısmındaki dipçiğe kompozit başlığını asmıştı. Beni görünce korktu, titremeye başladı. ‘Evladım korkma, sakin ol’ dedim. Nöbete telefon getirmenin yasak olduğunu bilip bilmediğini sordum. Bildiğini söyledi. Korktuğunu görünce başlığını tüfeğin dipçiğinden çıkarmadan sol kulağına değdirdim. Başlığın başında olması gerektiği hususunda uyarıda bulundum. Diğer nöbetçiyi sordum. Ağaçlık alan içerisinde olduğunu söyledi. O yöne giderken, patırtı duydum. Döndüm ve Gökhan’ın yattığını gördüm. Kalkmaya çalışıyordu. Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Yolun kenarında su kanalı vardı, kaskı oraya düşmüştü. Onu aldım. Gökhan bu sırada kalkmıştı, ‘İyi misin‘ diye sordum. İyi olduğunu söyledi.”



Hancı, bürosuna döndükten sonra askerlerin gelip “Gökhan rahatsızlandı” dediğini anlatarak, şunları söyledi:



“Bana yakalandığı için öyle hissettiğini düşünerek ‘Elini yüzünü yıkayın, yatıp dinlensin’ dedim. Daha önce Gökhan’ı yüksek ateş ve halsizlik nedeni ile hastaneye gönderdiğimiz olmuştu. Böyle bir şeydir diye düşündüm. Koğuşa gitti. Bir askerin Gökhan’ı kucakladığını gördüm. İkisi de ayaktaydılar. Gökhan ona yaslanıyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. Birşeyler söyledi. Anlayamadım. Durumu iyi değildi. Revire haber vermeleri ve ambulansın getirilmesi emri verdim.”



'CEZANIN DEĞERİ YOK, ÜSTÜNE DAYAK YEDİK'



İlk ifadesinde yer alan “Kask ile kafasına sürttüm” beyanını reddeden Hancı, “Ben tutuklama sırasında olayı burada anlattığım şekilde anlattım ama tutanağa neden kafasına dokundurdum şeklinde geçmiş bilmiyorum” dedi. Hancı, askerleri dövdüğü iddiasını yalanlarken, “Askerler niçin öyle söylüyor, bilmiyorum. Ancak Hancı, kötü muamele iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını kabul etti. Duruşmada dinlenen tanık er Yiğit Kaplan ise olaydan sonra Gökhan’ın iyi görünmediğini belirterek, şöyle devam etti:



“Rengi değşimişti, üzgün duruyordu. Murat Eroğlu ‘Ne oldu, telefon yakalattığın için ceza yiyeceğinden mi böylesin?’ diye sorunca ‘Cezanın değeri yok, üstüne dayak yedik’ dedi. Murat ‘Nerene vurdu?’ diye sorunca Gökhan ‘Kompozit başlıkla kafama vurdu, başım çatlıyor’ diye yanıt verdi.”



Bu arada Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, duruşma salonuna kompozit başlık getirdi. Er Kaplan, “Bana göstermiş olduğunuz kompozit başlığa bakıp kontrol ettim. Sanki bizim kullandığımızdan daha hafif ama aynısı” dedi. Hancı’nın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Haziran’a bıraktı.