Entelektüel ne demek? Entelektüel nedir? Entelektüel TDK sözlük anlamı

Türk Dil Kurumuna göre aydın olarak tanımlanan entelektüel kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. 5 heceden oluşan kelime entelektüel TDK içerisinde aynı zamanda fikir sorunlarıyla ilgili anlamını taşır. Sıfat olarak nitelendirilen entelektüel kelimesiyle ilgili bilinen bir atasözü yoktur.

Genellikle Kişiler İçin Kullanılır

Entelektüel kelimesi genellikle kişileri nitelendirmek için kullanılır. Entelektüel olmak içinse önce merak etmek gerekir. Merak etmek, düşünmek ve nedenini sormak için bir eğilimdir. Anlamak için bir susuzluk ve keşfetme arzusunu içerir.

Fikri alçakgönüllülük ikinci adımdır. Birinin zihinsel sınırlamalarına ve hatalarına sahip olma isteğini niteler. Fikri statü veya prestij ile umursamaz. Entelektüel özerklik ise aktif, kendini yönlendiren düşünme için bir kapasiteyi tanımlar. Düşünme için sebep bulma yeteneğini vurgular.