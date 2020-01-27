Enkazlarda yürüttükleri titiz çalışmalarla yaralıları hayata bağladılar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarında 61'inci saat geride kaldı.





Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem sonrası aralıksız yürütülen çalışmalarda en büyük görev, arama kurtarma ve sağlık ekiplerine düşüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere çalışmalara katılan ekipler, enkazlarda yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu, şu ana kadar 45 kişiyi canlı çıkarmayı başardı.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER OLMUŞ, BU ÇARKIN BİR PARÇASIYIZ"

Moloz yığınlarının arasından yaralıları kurtaran ekiplerin komutan ve müdürleri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki JAK Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da deprem olduğu bilgisini alır almaz hazırlandıklarını ve kente geldiklerini söyledi.

Ekiplerini enkazlarda görevlendirdiklerini belirten Özer, arama kurtarma çalışmalarını kendilerine has yöntemlerle yürüttüklerini anlattı.

İlk günde yaklaşık 10 kişiyi canlı çıkarttıklarını ifade eden Özer, "Çok zordu ama biz çok mutluyuz, gururluyuz. Devletimiz burada, bütün imkanlar seferber olmuş, bu çarkın bir parçasıyız. Allah milletimize bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın." dedi.

Profesyonelce hareket ettikleri kadar duygularının ön plana çıktığı anlar da yaşadıklarını aktaran Özer, "Bazı anlar oluyor ki insan kendisini tutamıyor tıpkı dünkü Yüsra bebek ve annesinin enkazdan çıkartılması gibi. 24 saat geçmesine rağmen canlı çıkartılması çok güzel bir olay. Biz de babayız ve kazazedelerin ailelerinin kenarda öylece sizi izlediklerini, umutlarının siz olduğunu hissedince emin olun hiçbir yorgunluk hissetmiyorsunuz." diye konuştu.

"ENKAZ ALTINDAKİ ANNE VE ÇOCUĞUNUN ÇARESİZLİĞİ İÇİMİZİ BURKTU"

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazdan 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılmasında büyük çaba sarfeden Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Mataracı ise arama kurtarma çalışmaları sırasında kendilerinden önceki ekibin açtığı gedikten bir ses duyduklarını söyledi.

Gediğin yaklaşık 4-5 metre ötesinde bir kuyu daha açmaya karar verdiklerini, bunun için 12 saat aralıksız çalıştıklarını belirten Mataracı, şunları kaydetti:

"Bu 12 saat çalışma sonucu hem Yüsra bebeği hem de annesini kurtardık. 4-5 metre derinliğe indik. Sonrasında 2-3 metrelik bir yatay ilerleme hareket ettik. En son Yüsra bebek, annesi ve hayatını kaybeden 2 vatandaşa ulaştık. Önce biz sözlü olarak temas kurduk. Anneyle aramızda bir kiriş vardı. Tüm riskleri göz önüne alarak başka bir yerden daha girmeye çalıştık. İkinci kez indiğimizde annenin benimle diyaloğu vardı. Sonrasında Yüsra bebeğin de olduğunu öğrendik. Tabii ki her ne kadar bu meslekte profesyonelce çalışıyor olsak da biz de insanız, bizim de duygularımız var. Orada bir anne ve çocuğunun çaresizliği içimizi burktu. Oradaki duygusallığı da buna bağlıyorum."

Yüzbaşı Mataracı, Yüsra bebek ile annesini yaralı kurtardıklarını, babası ve ağabeyinin ise maalesef cansız bedenlerini çıkardıklarını ifade etti.





ENKAZ ALTINDA SÜRÜNEREK ANNEYİ RAHATLATMAYA ÇALIŞTI

2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması operasyonunda etkin görev alan Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız da açtıkları delikten sürünerek girdiğini, Ayşen Yıldız'ı konuşarak rahatlatmaya çalıştığını söyledi.

Sürekli uyanık kalması için tembihlediğini ve motive etmeye çalıştığını anlatan Yıldız, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden bir personelin anne Ayşe Yıldız'a serum bağladığını belirtti.

Anne ile Yüsra bebeği sağ kurtarmalarına rağmen eşi ve oğlunun cenazesini çıkardıklarını anlatan Yıldız, "Babayı eşine ve çocuğuna kapanmış bir şekilde bulduk. O durumu görünce duygulanmamak elde değil çünkü bir babanın çocuklarını ve eşini korumak için nasıl mücadele verdiğini gördüm. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da görevimize başarılı bir şekilde devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR AFAD KOORDİNESİNDE İLERLİYOR

AFAD Ankara Birlik Müdürü Kartal Muhçı ise depremin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerin alarma geçtiğini ve deprem sonrası çalışmaların AFAD tarafından koordine edildiğini hatırlattı.

Deprem bölgesine ulaşan AFAD ekiplerinin görev yaptıkları enkazda canla başla çalıştıklarını ifade eden Muhçı, devletin tüm gücü ve imkanlarıyla vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber olduğunu kaydetti.

Muhçı, AFAD personelinin, enkaz bölgesinde ihbarlar ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini ardından da arama köpekleri ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Dinleme cihazlarının kullanımına ilişkin bilgi veren Muhçı, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda yaptıkları dinleme sonucu bir kişinin yerini tespit ettiklerini, onunla konuşmaya başladıklarını ve bu kişiyi canlı olarak kurtardıklarını anlattı.





"BİR İNSANIN HAYATTA KALMASINI SAĞLAMAK, ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Muhçı, enkazdan bir kişinin canlı kurtarılmasında hissettiklerini şöyle aktardı:

"Bir insanı hayata bağlamak, onun hayatta kalmasına vesile olmak, gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu defalarca yaşıyoruz. Halkımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz saatlerce enkazda çalışıyor. Eğer enkaz altında bir emare, iz aldıysak alanı bırakmak istemiyorlar. O alanda çalışmak için ellerinden gelenin daha çok fazlasını yapıyorlar. O duyguyu şu anda gerçekten ifade edemem. Bir insanı tekrar hayata döndürmeye vesile olmak, inanın, bence dünyanın en güzel duygusudur."

YARALIYA ENKAZDA İLK MÜDAHALEYİ YAPIYORLAR

Diyarbakır ￼Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı￼ Dr. Hüseyin Hakan Karakaş da depremin ardından bölgeye lojistik malzemeleriyle birlikte geldiklerini söyledi.

Sahada yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Karakaş, "AFAD veya bir başka ekibimiz, bir yaralıya ulaştığı zaman bize bilgi veriyorlar, bir güvenlik koridoru sağlanıyor. Biz de onlarla birlikte içeri girip yaralıya gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vakanın uygun bir şekilde dışarı çıkarılmasını sağlayıp daha sonra ambulans ekiplerine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Kendilerinin medikal kurtarma ekibi olduklarını belirten Karakaş, 81 ilden gelen ekiplerin insanlara her türlü yardımı sağlamak için çalıştıklarını anlattı.