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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.02.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Kartal'daki çöken binanın enkazdan çıkarıldı ilk sorusu duygulandırdı

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Kartal'daki çöken binanın enkazdan çıkarıldı ilk sorusu duygulandırdı

Kartal'da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı. Enkaz altında kalan kadın sağ salim çıkarıldıktan sonra " Havva yaşıyor mu" diye seslenince duygusal anlar yaşandı. Güzel haber ise bugün Havva Tekgöz'ün kurtarılması ile geldi. 

Kartal'da dün gece arama kurtarma ekipleri isminin Nazan Tekgöz olduğu öğrenilen kadını saatler sonra göçükten çıkardı. Göçükten sağ salim çıkarılan kadının ilk sözleri ise kızı Havva'yı sormak oldu. "Havva yaşıyor mu?" diyen kadın yürekleri dağlarken, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan küçük Havva'dan da bugün sevindirici haber geldi. Havva Tekgöz yaklaşık 20 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

İstanbul Valisi duyurmuştu Havva enkazdan sağ çıkarıldı...
İstanbul Valisi duyurmuştu! Havva enkazdan sağ çıkarıldı...
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