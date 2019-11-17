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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
17.11.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Enkazdan 33 saat sonra çıkarılan mühendis için tören

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Enkazdan 33 saat sonra çıkarılan mühendis için tören

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve yaklaşık 33 saat süren çalışmayla cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan (38) için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) tören düzenlendi.

Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan’ı bulmak için başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN TÖREN DÜZENLENDİ

Küçükcan için bugün İnşaat Mühendisleri Odası'nda tören düzenlendi. Törene, Küçükcan'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Tören için odaya Korkut Küçükcan'ın tabutu getirildi. Burada Küçükcan'ın özgeçmişi okunarak, slaytla resimleri gösterildi. Sevenlerinin gözyaşlarına boğulduğu törende, Korkut Küçükcan için saygı duruşunda bulunarak tabutuna karanfil bırakıldı.

Enkazdan 33 saat sonra çıkarılan mühendis için tören
Törende olayla ilgili sorumluların hesap vermeleri için çalışmalara başlanacağını ifade eden İMO başkanı Gökhan Çeliktürk, şunları söyledi:
"Bugün burada, genç yaşta görevini yapmak isterken aramızdan ayrılan değerli arkadaşımız, meslektaşımız, canımız, Korkut Küçükcan'ı ebedi yolculuğuna uğurlamak için burada bulunmaktayız. Korkut Küçükcan çok iyi bir evlat, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir meslektaşımızdı. Bu yüzden hepimiz üzüntülüyüz. Mesleğini icra ederken iskele göçmesi sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, meslektaşım olmaktan öte, değerli bir dostum, kardeşimdi. Olayın duyulmasından itibaren onu göçük altından kurtarabilmek için tüm dostları, ailesi, meslektaşları, arama kurtarma faaliyeti olan veya olmayan bütün kurumlar, inşaat işçilerimizle saatlerce yoğun çaba gösterdik. Ama maalesef başaramadık. Göçük altında kalan sadece Korkut değil, Gaziantep olarak hepimiz kaldık. Çaresizlik dedikleri duyguyu çok kötü bir biçimde sizlerle beraber yaşadık. 33 saat boyunca çırpındık ama zaman çok hızlı geçti. Olayın meydana geldiği cami inşaatı ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili çok sayıda yanlışlıklar, eksiklikler var. Söylenecek, konuşulacak çok şeyimiz var. Ancak acımız büyük, acımız taze, yüreğimiz yanıyor. Canımızdan bir can gitti. Elbette Korkut kardeşimizi uğurladıktan sonra yasal girişimlerde bulunacak, sorumluların hesap vermesini sağlayacaktır. Korkut kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarına sabırlar diliyorum."

Enkazdan 33 saat sonra çıkarılan mühendis için tören
Törenin sona ermesinin ardından Korkut Küçükcan'ın cenazesi öğle vakti toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'taki Şireci Camisi'ne götürüldü.

Enkazdan 33 saat sonra çıkarılan mühendis için tören

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