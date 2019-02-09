Enkazda çalışmalar yeniden başladı
Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince çalışmalar 15 dakika durdu. Bölgede inceleme yapan Bakan Soylu, sismik bir hareket sonucu durdurulan çalışmaların tekrar başladığını belirterek "biraz daha dengeli ve kısıtlı bir çalışma yapılacağını" aktardı.
Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi. Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Alanın boşaltılması için anons da yapıldı.
ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Bölgede inceleme yapan Bakan Soylu, sismik bir hareket sonucu durdurulan çalışmaların tekrar başladığını belirterek "biraz daha dengeli ve kısıtlı bir çalışma yapılacağını" aktardı.
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