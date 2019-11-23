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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - İZMİR
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Enkaz edebiyatı yapmak yok"

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"Enkaz edebiyatı yapmak yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarını kutlamak istiyorum. 7.5 aylık dönemde çok güzel şeyler yaptık. Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz” dedi.

Başkanların enkaz edebiyatı yapmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ‘Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması’nda özetle şunları söyledi:

KEŞKE MAHKEMEYE VERSEKEŞKE MAHKEMEYE VERSE

“Biz CHP’liler, bayrağını ve vatanını sevenler, ülkemizin bütün varlıklarına sahip çıkarız. Tank palet fabrikasını kastediyorum. Katar ordusuna bedava verildi. Katar ordusuna TSK’nın fabrikasını 25 yıllığına peşkeş çekmek Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatana ihanettir. Nokta. Keşke bu noktada mahkemeye verse de derdimizi mahkemede anlatsak. Mahkeme de onlarda biliyorum.  Yerel seçimlerin yedinci ayını devirdik. Bütün belediye başkanlarını kutlamak istiyorum. 7.5 aylık dönemde çok güzel şeyler yaptık. Ortak politika, ortak hedefler belirledik. Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Yaptığınız işin çok değerli olduğunu bütün Türkiye’nin bilmesi lazım. Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözmede halk size yetki verdi. Bunu yerine getirirken, önünüze engeller çıkabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Bütün engelleri aşan belediye başkanları olarak toplanıyoruz.

ENKAZ EDEBİYATI YOK

Başka partilerden belediye başkanlığını devralan arkadaşlarıma ve halka seslenmek istiyorum. Arkadaşlarımız çok zor bir tabloyu devraldığını, belediyenin borç batağında olduğunu gördüler. Hiçbir belediye başkanımız bir enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı. Enkaz edebiyatı yok. Enkaz edebiyatının arkasına sığınıldığı zaman ‘Ben görevimi yapamıyorum’ algısı ortaya çıkar.

İSRAFTAN KAÇINDINIZ

İsraf haramdır diyoruz. İsraf denizinde yüzüyorlar. Siz israftan kaçındınız. Tasarruf yaptınız. Bir beldenin ve büyükşehir belediyesinin nasıl yönetileceğini gösterdiniz. İsraftan kaçındığınız andan itibaren siz sokakta çok daha rahat yürüyeceksiniz. Siz vatandaşın cebinden alınan her kuruşun hesabını vatandaşa veriyorsunuz. Bu güven artarak devam etmeli. Ankara Büyükşehir Belediyesi 7.5 ayda 387 milyon lira bütçe fazlası verdi. Size bir teşekkürüm de şeffaflıktan ötürü. Bütçelerinizi, ihalelerinizi canlı yayınlıyorsunuz.  AİLE SİGORTASIEkonomik krizin geniş halk kitlelerini vurduğunu görüyoruz.  Bu konuda belediyelerimiz arayış içerisinde. İstanbul Büyükşehir’den örnek vereceğim. Bu yıl 30 bin dar gelirli öğrenciye yardım yapılacak. Nereden buldu bu parayı? İsrafı engelleyerek. Bazı belediye başkanlarımız aile sigortasının bir benzerini uygulamaya çalıştılar. Adana’da Seyhan’da, Ankara Yenimahalle’de uygulandı.”

KREŞ YAPACAĞIZ

“Kreş yapacağız. Yoksul mahallelerden başlayarak kreş yapacağız. Çoğu belediye başkanımız yaptı. İstanbul Büyükşehir’de karar alındı. Cepten 5 kuruş çıkmadan kreş yapılacak. Şehir hastaneleri gibi değil ama... Anne çocuğunu güven içinde getirecek. 17 yılda ülke yönetimi, 25 yılda da yerel yönetimlerde yapamadıklarını biz yapacağız.”

VATANDAŞ NİYE OY KULLANDI

“HALK sizi seçti. Bir gün sonra valilik yazı yazıyor ‘Görevden alın’ diye. Daha koltuğuna bile oturmadı. Bu demokrasi değildir; demokrasiye indirilen bir darbedir. Halkın iradesine bir darbedir. Her siyasi partinin ortak hedefleri vardır; demokrasi, insan hakları gibi... Beğenmediğiniz bir partinin belediye başkanlarını görevden alıp topluca atama yapıyorsanız vatandaş neden oy kullandı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Bütün dünya bunu biliyor. Bu gerçekler canımızı acıtıyor. Demokrasiyi bu ülkeye getiren, demokrasinin insan için olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı olarak bizi incitiyor. Rakiplerimiz için demokrasi olmalı.”

 

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