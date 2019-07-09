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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eniştesinin üniformasıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Eniştesinin üniformasıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı

Ankara’da 260 kişi, TSK içerisinden binbaşı ve yarbay rütbesindeki kişilerce dolandırıldıklarını iddia ederek Emniyet’e başvurdu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Abdullah Göktay Tüzüner’in, arkadaşı S.Ö. ile birlikte, TSK’dan FETÖ nedeniyle ihraç edilen eniştesinin kimlik kartı ve üniformasını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti’ne başvuran 260 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli bir binbaşı ile bir yarbayın subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi olmalarına yardımcı olacaklarını belirterek kendilerinden para alıp dolandırıldıkları şikayetinde bulundular. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, başlattıkları çalışmada sahte binbaşı ve yarbayın izine ulaştı. Teknik-fiziki takibin ardından yüzlerce kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay Tüzüner ile sahte yarbay S.Ö. evlerinde gözaltına alındı.

Eniştesinin üniformasıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı

NİŞANLISI TEŞHİS ETTİ

Abdullah Göktay Tüzüner’in, TSK’dan FETÖ nedeniyle ihraç edilen eniştesinin kimlik kartı ve üniformasını kullanarak kendini binbaşı olarak tanıttığı ve aralarında nişanlısının da olduğu yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Arkadaşı S.Ö.’nün de kendisini yarbay olarak tanıtıp, Tüzüner’e yardım ettiği ortaya çıktı. Emniyete gelen mağdurlar Tüzüner ve S.Ö.’yü teşhis etti. Tüzüner’in nişanlısını da dolandırdığı ise emniyette ortaya çıktı. Genç kadın, Tüzüner’i binbaşı olarak tanıdığını anlattı.

FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Tüzüner, emniyetteki ifadesinde üniformalı fotoğraflar çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması ve üniformalı gezmesiyle ilgili olarak, “Heyecan olsun diye giyiyorum” dediği öğrenildi. Tüzüner’in bazı dizi ve sinema filmlerinde figüranlık yaptığı da öğrenildi. Gözaltı sırasında polise sahte askeri kimlik göstererek “Ne dolandırıcılığı kardeşim ben askerim benim dolandırıcılıkla ne işim olur” diye çıkışan Tüzüner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisine yardım eden sahte yarbay arkadaşı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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