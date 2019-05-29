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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.05.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Eniştesini öldüren zanlı konuştu: Cinsel istismar suçundan da yargılanınca…

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Eniştesini öldüren zanlı konuştu: Cinsel istismar suçundan da yargılanınca…

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet anının bir işyeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım” dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Olay 19 Ocak 2019 tarihinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşanmak üzere olan Ali D. ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaydan sonra katil zanlısı Bayram Can D. hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Bayram Can D.’nin Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık Bayram Can D. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Bayram Can D. eniştesini kasten öldürmediğini, korkutmak amacıyla silah doğrulttuğunu ve silahın nasıl ateş aldığını hatırlamadığını belirtti. Eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını, evde uyuşturucu kullandığını en son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablasının boşanmaya karar verdiğini belirten Bayram Can D. eniştesinin bu durumu hazmedemediği için kapılarına dayandığını kaydetti.

Bayram Can D. savunmasında, “Eniştem sürekli ablama şiddet uygular hakaret ederdi. Ablam eniştemin elinden çok çekti. Evde uyuşturucu da kullanıyordu. Zaten daha önce defalarca kez cezaevine de girip çıktı. En son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Davayı açtık ablam gelip benim yanıma yerleşti. Ben ablama bakıyordum. Olay günü eniştem ablamla beraber kaldığımız binanın önüne geldi. Ablama küfür ederek aşağı inmesini söyledi. Ablam aşağı inmek istemedi ben de çıkmasına izin vermedim. Daha sonra ben balkona çıktım. Beni görünce bana da hakaret ve küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve zeytinlikleri korumak için aldığım pompalı tüfeği yanıma alarak kapıya indim. Ben dışarı çıkarken o da eve doğru geliyordu. Korkutmak için elimdeki silahı enişteme doğrulttum. O esnada o da elini beline attı. Onu korkutmak için kovaladım o esnada elimdeki silah ateş aldı. Nasıl oldu kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Yere yığıldı cansız yatıyordu. Ben de korkup kaçtım. Öldürme kastım yoktu” dedi.

Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini böyle vurdu
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