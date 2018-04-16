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    Enişte dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

    AA
    16.04.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

    Konya'da, enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Cevdet Ö, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evinden ayrılarak, babasına ait merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak'taki eve gitti.

    Bir süre sonra kayınbiraderleri Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan, Cevdet Ö'nün bulunduğu evin önüne gelerek av tüfeğiyle havaya ateş açtı.
    Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan kardeşler ile Cevdet, babası Cesim ve kardeşi Harun Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Enişte dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

    Olayda Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan bıçakla yaralandı.

    Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatih Sağaslan (20), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılardan Muhammed Sağaslan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili baba Cesim ile oğulları Cevdet ve Harun Ö. gözaltına alındı.

    Etiketler: Cinayet , bıçaklı saldırı , NoMobil , gündem
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