Enginyurt açıklaması: ‘MHP’yi bağlamaz’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’yle ilgili açıklamaları tepki çeken MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’la ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bahçeli dün Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir. Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.”
ENGİNYURT: BAHÇELİ HAKLI
Bahçeli’nin ardından Enginyurt da Twitter’dan açıklama yaptı: “Sayın Genel Başkanımız doğru söylüyor. Açıklamalarım, MHP’nin resmi görüşünü bağlamaz. Bahçeli, hareketimizin tartışılmaz önderidir.” Cemal Enginyurt önceki gün, “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor” demişti.
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