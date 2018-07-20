Engin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEngin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?
GeriGündem Engin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Mehmet CANDAN (DHA)
20.07.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Engin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut (29) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirmişti. Aracı kimin kullandığı henüz belirlenemedi.

Bostanlı Kapalı Pazar Yeri yakınlarında pazartesi akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan Engin Çelenk ile arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.

Kazada yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Enginden sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Engin'den sonra Murat da hayatını kaybetti... Sürücü nerede?

Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

4 bin euro maaşla iş hayali kuran şoförlere hayatlarının şoku

Azınlıklara ibadethane müjdesi