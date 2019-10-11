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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!

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Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!

Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel’in öldürülmesiyle ilgili karar çıktı. 22 şüpheliye takipsizlik verilirken, dosya faili meçhule gönderildi.

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 2008'de başına ve göğsüne aldığı iki kurşunla öldürülen Love Bar'ın işletmeci Engin Temel cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı.

Sabah’ın haberine göre; Engin Temel'in iş ve yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 498 kişinin ifadesine başvuran savcılık, konuyla ilgili yapılan tüm ihbarları tek tek inceledi. Soruşturmayı yürüten Savcı Hidayet Sarıkaya, olayın faili veya faillerinin tespiti ve yakalanmasının mümkün olmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen şüphelilerin tespit edilemediği gerekçesiyle dosya hakkında daimi arama kararı çıkarttı. Dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Temel'in öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında, Can Remzi Kösem, Alirıza Özkan, Abdulmutalip Gençer ve Murat Yasan'ın bulunduğu 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, şüphelilerin Engin Temel'i öldürdüklerine veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli somut delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi.

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