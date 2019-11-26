Engin Özkoç’tan İnce’ye çağrı: Çete kimdir açıklasın
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde bir çetenin bulunduğunu savunan Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Böyle bir çete yoktur. Çete kimdir, nedir, açıklamalıdır” dedi.
PARTİYE ZARAR VERİYOR
Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” dediğini belirterek, “İstanbul’u kaybetti mi? Kaybetti. Kaybettiren kim? CHP. İnce, Erdoğan’ın bu sözlerini hedef alması gerekirken, “Cumhurbaşkanı kumpasın içinde yoktur’ diyorsa büyük bir haksızlık yapıyor” dedi. Özkoç, “CHP’nin şerefi herkesten değerlidir. CHP’nin şerefi, onuru ve namusunu yok ederek, kimse bir yere gelemez, gelmemelidir” diye konuştu. İnce’nin CHP Genel Merkezi’ndeki çete iddiasına açıklık getirmesi gerektiğini kaydeden Özkoç, “Böyle bir çete yoktur. Çete kimdir, nedir, açıklamalıdır. Bunlar insanın kendi partisi için söyleyeceği şeyler midir? ‘Çeteyi kurultayda söyleceğim’ diyor. O zaman senin hedefin kurultaya yönelik olarak CHP’yi yıpratmak. Senin tavrın partiye zarar veriyor, derhal dönmen gerekiyor” dedi.
KANITIN VARSA KONUŞ
Özkoç, Twitter hesabında şunları yazdı: “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” İnce ise Özkoç’a yanıt vermeyeceğini belirtti.
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