Engin Geçtan ölüm yıl dönümünde anılıyor
Bugün, ‘Hayat’, ‘İnsan Olmak’, ‘Zamane’ ve ‘Kızarmış palamutun kokusu’ gibi kitaplarıyla tanınan psikiyatri profesörü ve yazar Prof. Dr. Engin Geçtan’ın vefatının 1. Yıl dönümü. Naif ve şiirsel dille yazılmış kitaplarıyla binlerce kişiye ulaşan Engin Geçtan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli psikiyatri profesörlerinden biriydi. İşte, Engin Geçtan’ın hayatına ilişkin bilgiler
Türk psikiyatri profesörü, psikoterapist ve yazar Engin Geçtan, 12 Ocak 1932 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra uzmanlık eğitimi için ABD'ye gidip New York ve Columbia üniversitelerinde öğrenim gördü.
Uzmanlık alanı psikiyatri olan Engin Geçtan 1975-1987 yılları arasında meslek dışı okuyucular tarafı i bilimsel disipliniyle ilgili bu dörtlünün ardından, (İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası, Metis) psikiyatri alanının çerçevesinden çıkma isteği doğrultusunda roman-senaryo çalışmalarına başladı. İstanbul ve Ankara’daki çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış olan Engin Geçtan, görevi dışında klinik çalışmalarını psikoterapist olarak sürdürdü ve edindiği deneyimleri kitaplarında paylaştı. Özgürlük, depresyon, çocukluk, birey ve toplum ilişkileri, yaşam ve ölüm gibi temel varoluşsal kavram ve sorunların yanı sıra uyku, psikodrama yöntemleri, yeme bozuklukları gibi özel konuları da ayrıntılı biçimde ele alıp işlediği kitaplarında, genel olarak, yaşamı seyredenler ve gerçekten yaşayanlar diye iki tip insanı tasvir etti.
Dersaadet'te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu romanlarına 2004 yılında Tren'i de ekledi. Kırk yıllık bir deneyimin ardından psikiyatriye, ülkemiz insanına ve bugün kaosun kenarında yaşanan süreçlere bakışını dile getiren Kimbilir? ve Hayat adlı kitapları yayımlandı. Engin Geçtan özellikle ”İnsan Olmak” kitabıyla geniş bir kitleye ulaştı. ndan da ilgiyle karşılanan dört kitap yazdı. Çok sayıda basım yapmış ve yapmakta olan ve kend
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