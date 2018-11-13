Engin Ardıç’a suç duyurusu
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, gazeteci Engin Ardıç hakkında, 10 Kasım’da Sabah gazetesindeki köşesinde yayınlanan ‘Gülmek yasaktı’ başlıklı yazısında yer alan sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Ardıç’ın, ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Ölen kişinin hatırasına hakaret’, ‘5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından cezalandırılması amacıyla soruşturma başlatılması talep edildi.
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