Engelsiz tango

Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan “Turkcell Diyalog Müzesi”ndeki gösteri ile engel tanımayanların her zoru başarabilecekleri bir kez daha ortaya kondu. Dünyada ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen bu tango gösterisinde çiftler birbirlerinin gözü kulağı oldu. “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” deneyiminden yola çıkarak bu ilham verici projeyi oluşturduklarını belirten tango eğitmeni Elif Ömüriş, 4 görme ve 4 işitme engelliden oluşan bu ekibin yaklaşık 7 aydır bu gösteri için çalıştıklarını belirtti.