Engelliyi döverek katlettiler
İzmit'te, parkta alkol alan 3 kişinin dövdüğü zihinsel engelli Faruk Aydaş (49), tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Aydaş'ı cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne süren şüphelilerden 2'si tutuklandı.
OLAY, Kocaeli İzmit’teki bir parkta yaşandı... 3 Ağustos günü parkta alkol alan 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş’ı (49) dövdü. Şüpheliler kaçarken, Aydaş İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 gündür tedavi gören engelli adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı 18’den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin Aydaş’ı cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne sürüldü.
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