Engelliye evde bakım ücreti nasıl alınır? Evde bakım desteği e-Devlet sorgulama sayfası

Engelliye evde bakım ücreti alabilmenin şartları pek çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yardıma muhtaç kişilere bakan aile ve ya akrabalar, devletten yardım talebi isteyebiliyor. Peki, evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım desteği almak için aranan şartlar neler?

Evde bakım ücreti/Evde bakıma destek yardımından yararlanma koşulları nelerdir?

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.



Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun (606.95 TL/ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015) bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.



Evde bakım ücreti/Evde bakıma destek yardımından faydalanma işlemi için nereye başvuru yapılır ve hangi mevzuat ile işlem yapılır?

Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu hizmet evde bakıma destek yardımı olarak sosyal yardım niteliğinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görev alanına verildiğinden (Temmuz 2015) SYGM tarafından yeni Yönetmelik hazırlanmış olup henüz yürürlüğe girmemiştir.



Evde bakım ücreti/evde bakım destek yardımı tutarı nasıl ve ne kadar ödenmektedir?

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımı her bir engelli için her ay 10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir (Aylık Katsayıx10.000=830.84 TL./ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015)

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Bakım merkezinde de bakım yapılabiliyor

Evde bakım maaşı, yoksulluk durumu devam ettiği sürece ödeniyor. Bu nedenle, yıl içinde kişi başına gelir 967.27 lira ve üzerine çıktığında evde bakım maaşının kestirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde fazladan alınan paranın faiziyle birlikte iadesi istenir.

Örneğin beş kişilik bir aile için yapılan hesaplamada kişi başına gelir 840 lira olduğu için geçen yıl maaş bağlandığını varsayalım. Bu ailenin herhangi bir işte çalışmayan çocuklarından biri evlenerek ayrılırsa, hane içinde kişi başına gelir artacağından maaşın kestirilmesi zorunluluğu doğar. Bakım maaşı engelliye bizzat bakan akrabaya ödeniyor. Komşu ya da dışarıdan birine bakım maaşı verilmiyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı da mümkün. Bu durumda bakım merkezine ödenmek üzere aylık 2 bin 171 lira ödenir.