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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Engellilerin istediği kitap evlerine gönderilecek

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Engellilerin istediği kitap evlerine gönderilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engellileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kütüphaneden istedikleri kitapları evlerine ücretsiz kargoyla ulaştıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engellileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kütüphaneden istedikleri kitapları evlerine kargoyla ücretsiz şekilde gönderecek.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası'nda, engelli vatandaşlara yönelik yeni bir hizmeti hayata geçiriyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz kargo sistemiyle ödünç kitap uygulaması, e-kitap hizmeti, kütüphanelerde ve evlerde kitap okuma uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 21 kütüphanede uygulanan ödünç kitap uygulaması, engellilere özel evlere ücretsiz kargo hizmetiyle bütünleştirildi.

Bu özelliğiyle dünyada bir ilk olan yeni uygulamaya göre engelliler okumak istediği kitabı, kütüphaneye gitmeden temin edebilecek. Bunun için ilk önce "http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr" adresinden üye kaydı oluşturmaları gerekecek. Ardından "adı, soyadı, ev adresi, TC kimlik numarası ve engelli belgesi"ni "kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr" adresine mail atarak sisteme kayıt işlemini tamamlayacak.

Kayıt işlemlerini tamamlayan engelliler, kitap taleplerini "kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr" mail adresine iletecek. İkamet adresine en yakın konumdaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphaneden, anlaşmalı kargo aracılığıyla kitap gönderilecek. Kitap okuması tamamlandıktan sonra kullanıcı, aynı mail adresine kitabı teslim edeceğine dair mail atacak. Kurye tarafından kitap yine evden teslim alınacak. Tüm kargo işlemleri ücretsiz olacak.

Engellileri kitap okumaya teşvik etmek için hayata geçirilen bu uygulama kapsamında, Türk ve dünya klasiklerinden seçkin eserler, tarih, edebiyat, şiir, roman, araştırma-inceleme başta olmak üzere birçok farklı konuda 475 bin 500 kitap kargo sistemiyle temin edilebilecek.

İSTEDİKLERİ KİTABI ÜCRETSİZ OKUYABİLECEKLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e-kitap arşivinde yaklaşık 22 bin kitap bulunuyor. Bu arşiv, İstanbul'daki tüm engelli vatandaşların hizmetine açıldı. Engelli vatandaşlar, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünün internet sitesine "İBB'nin e-kitap arşivine erişmek istiyorum" şeklinde mail atmaları halinde kendilerine özel şifre oluşturulacak. Diğer vatandaşların kütüphane merkezlerinden temin edebildiği şifre, engelli vatandaşlara özel olarak mail sistemiyle iletilecek. Bu sayede engelliler, akıllı telefon, bilgisayar veya tablet aracılığıyla istedikleri zaman istediği kitabı ücretsiz okuyabilecek.

"OKUMAK İÇİN ENGEL YOKTUR"

"Okumak için engel yoktur" teması kapsamında hazırlanan engelsiz okuma saati programıyla ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar evlerinde ziyaret edilip kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel, engelli aileleriyle görüşüp randevu programı oluşturacak. Ardından sırasıyla evler ziyaret edilip çocuklara yaş gruplarına uygun kitap okunacak. Ayrıca engelli çocuklara yönelik eğitim veren devlet veya özel okullar ile irtibat kurularak İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelere davet edilecek. Burada profesyonel eğitmenler tarafından öğrencilere masal, hikaye gibi yaş grubuna uygun kitap okuma etkinlikleri organize edilecek. Evde ve kütüphanelerde uygulanacak bu etkinliklerle engelli çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek, amaçlanıyor.

Kent genelinde 21 kütüphane ile İstanbullulara hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla istifade edebilmeleri, gençlerin daha uygun şartlarda ders çalışabilmeleri için "Hiç Kapanmayan Kütüphane" uygulamasını yaygınlaştırmakla beraber, engellilere yönelik hizmet ağını da çağın koşullarına uygun olarak genişletiyor.

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