Engellilere MTV ve KDV indirimi avantajı nasıl oluşuyor?

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereçle (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) özel bilgisayar programları için KDV hesaplanmıyor (KDV Kanunu Md. 17/4-s). Otomobiller için yasada belirtilen şartlar çerçevesinde ÖTV hesaplanmıyorken, KDV içinse istisna söz konusu olamıyor, otomobil alırken KDV’si ödeniyor.

MTV AVANTAJI NASIL SAĞLANIYOR?

Engelliler, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödememe imkânına da sahip olabiliyor (MTV K. Md. 4/1-c).

a- Yüzde 90 veya üzeri engelli olanlar: Engellilik dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor. Malûl ve engellilerin MTV ödemeyecekleri taşıtların kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olması gerekiyor. Aracın, özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması koşulu ise aranmıyor.

b- Yüzde 90’ın altında engellilik derecesi olanlar: Engellilik dereceleri yüzde 90’dan az olan malûl ve engellilerde MTV istisnası, özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için geçerli. Bu tertibatların engellilik haline uygun olması önem arz ediyor.



