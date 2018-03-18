Engellilere gümrük vergisi avantajı nasıl oluşuyor?

Yurtdışından ithal edilen malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya için de gümrük vergisi muafiyeti var (Gümrük V. Kanunu Md. 167/12-a).

* Engelli kişilerin bizzat kendileri ithalat yapabiliyor. Veya engelli kişilere yardım sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklerle resmi kurumlar tarafından (karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere) ithalat yapılabiliyor. Malûl ve engellilerin hayatlarını idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşyalar gümrük vergisiz ithal edilebiliyor.

* Vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul ve engelli kişileri toplu olarak taşımaya yönelik, malul ve engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara nakil vasıtaları da gümrük vergisiz ithal edilebiliyor.

* Kayıt ve model yılı dâhil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

Binek Otomobil: Engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dâhil) cc’ye kadar olmalı (arazi taşıtları bu istisnanın dışında). Ancak, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için özel tertibat koşulu aranmıyor. Özel tertibatı bulunmayan (örneğin otomatik vitesli) araçlar da ithal edilebiliyor.

Tertibatlı Araç: Bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan araç ise; bu aracın el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş engelli kişinin araca binip inmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı. Ayrıca engelli kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya engelli kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılmalı (Arazi taşıtları ve binek otomobiller için yararlanılamıyor). Ortopedik engeli bulunmayan kişiler, gümrük vergisiz araç ithali imkânından yararlanamıyor.

Motosiklet: Engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olan motosikletlerin ithalinde de gümrük vergileri ödenmiyor. Engelli kişiler; fiili ithal tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra ancak gümrük vergileri ödenmeksizin söz konusu taşıtların (muafiyet hakkı bulunmayan kişilere) satış veya devrini yapabiliyor.