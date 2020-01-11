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DHA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

Engelliler için işkenceye dönüşmüştü... Açıklama geldi

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Engelliler için işkenceye dönüşmüştü... Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.

İBB’den yapılan açıklamada Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni v e kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyuruldu. 44 duraklı metrobüs hattının Beşyol İstasyonu’nun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, "Engelli v atandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar" denildi.

İETT Genel Müdürlüğü’nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapmaya imkan ermeyen Beşyol İstasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken "Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya v e Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni v e kapasitesi daha el erişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi. İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT’nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli v atandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor" ifadelerine yer erildi.

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