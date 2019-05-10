Engelliler Haftası ne zaman?
Engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın artması amacıyla, Engelliler Haftası kutlanmaya devam ediyor. Çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde kutlanan bu haftanın ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Engelliler Haftası ne zaman?
Her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri etkinlikler düzenliyor.
Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.
10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış
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